Fanpage.it - In arrivo un nuovo sciopero dei treni il 25 e 26 gennaio, a rischio il trasporto per 24ore: chi si ferma

Leggi su Fanpage.it

Dalle 21 di sabato 25alle 20.59 di domenica 26 viaggiare in treno potrebbe essere complicato in tutta Italia. È previsto infatti undei trasporti che riguarderà i servizi ferroviari ditalia, Italo e Trenord. Non ci saranno le consuete fasce di garanzia.