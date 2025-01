Il vescovo chiede misericordia per i migranti, Trump non gradisce - Video

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ila Donalddi avere "" per i. E il presidente reagisce con una smorfia eloquente.oggi ha dichiarato di non aver assistito a "un buon servizio", dopo essere stato interpellato direttamente daldella diocesi di Washington, che lo ha esortato ad avere "per le persone .L'articolo Ilper inonproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.