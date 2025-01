Ilgiorno.it - Il Teatro di Rebbio resta chiuso. Respinto il ricorso al Tar: "Prevale la pubblica sicurezza"

Leggi su Ilgiorno.it

Niente spettacoli nelNuovo della parrocchia dinelle prossime settimane: il Tar della Lombardia haildei legali di don Giusto Della Valle, che si erano opposti all’ordinanza con cui il Comune vietava l’organizzazione di eventi, vista la mancanza della certificazione antincendio. Una situazione venuta alla luce la scorsa settimana, quando alsi erano presentati i vigili, poco prima dell’inizio di una serata benefica organizzata per raccogliere fondi a favore dell’Aido, alla presenza di Dori Ghezzi. Gli agenti avevano fatto presente agli organizzatori la carenza dei permessi e quindi la necessità di annullare lo spettacolo, ma siccome il pubblico era già seduto in platea e don Giusto aveva spiegato di aver già eseguito i lavori e di essere solo in attesa del nullaosta da parte dei vigili del fuoco, alla fine lo spettacolo si è svolto ugualmente, sotto la responsabilità diretta del sacerdote che è stato anche multato.