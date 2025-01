Ilfoglio.it - Il Senato approva un altro anno di aiuti militari per l’Ucraina

Leggi su Ilfoglio.it

Oggi ilha prorogato per tutto il 2025 l’autorizzazione al governo per l’invio di mezzi, materiali ed equipaggiamential. “Siamo qua a chiedere al Parlamen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti