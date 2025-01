Lanotiziagiornale.it - Il Senato approva la nomina di Rubio a segretario di Stato e lui fa subito storcere il naso a Trump annunciando una legge per evitare che il tycoon abbandoni l’alleanza

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilamericano hato all’unanimità ladi Marcodi. Un risultato sorprendente, con 99 voti favorevoli e nessuno contrario, per un politico che sembra riscuotere consensi anche tra i democratici.ha dichiarato immediatamente il suo impegno nel sostenere la Nato,l’appoggio allabipartisan, da lui co-sponsorizzata, che stabilisce che gli Stati Uniti “non possono ritirarsi dalsenza l’zione delo un atto del Congresso”.Questa decisione appare in netto contrasto con le dichiarazioni del presidente Donald, che durante l’intera campagna elettorale ha duramente criticato il Patto Atlantico, arrivando a prospettare un possibile abbandono delda parte degli Usa. Tuttavia, un’eventualità del genere appare sempre più remota, esembra determinato a scongiurarla, pur ribadendo – in linea con quanto affermato dal– che i Paesi europei devono incrementare la spesa militare ben oltre il 2% del PIL.