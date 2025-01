Davidemaggio.it - Il Mammo sbarca in Polonia

E’ finita nel 2008 ma per anni ha continuato a imperversare con le repliche sugli schermi Mediaset. E ora Il, sitcom con Enzo Iacchetti e Natalia Estrada, avrà una nuova vita. Nessun sequel o reboot (a Cologno, purtroppo, ormai non ci sono nè slot adatti nè budget per le sitcom) bensì un adattamento estero. La tv polacca TVP (che di recente ha adattato Boomerissima) ha in serbo la sua personale versione della sitcom dal titolo Pan Mama, prodotta da Telewizja Polska con Brand Trust Partners. Sono stati già girati i primi due episodi. Protagonista Pawe? Domaga?a, non è ancora stata annunciata la data di messa in onda.Ilè andato in onda dal 2004 al 2008 raccontando la vita di un vedovo (Enzo Iacchetti), alle prese con i suoi tre figli e una vicina ingombrante interpretata da Natalia Estrada.