Palermotoday.it - Il "Genio di Palermo": alla scoperta delle 5 startup più innovative che vogliono conquistare il mondo

C'è chi ha lasciatoe poi è tornato, vinto in parte dnostalgia e in parte dvoglia di non rassegnarsi allo status quo. A una terra che al tempo stesso offre tutto e nulla. C’è chi ha deciso di recuperare in chiave moderna vecchie tradizioni siciliane, che rischiano di cadere nel.