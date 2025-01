Forlitoday.it - Il futuro della Fiera, parla l'amministratore unico Roccalbegni: "Sta risorgendo. Andiamo avanti con le nostre forze"

Leggi su Forlitoday.it

"Lascio la querelle alla politica. Non spettano a me le scelte". Non si sbilancia l'di Forlì, Valerio, su possibili partnership future dell'ente. E sul possibile "scippo" da parte di Cesena evocato dalla Lega qualche giorno fa assieme all'uscita dalla.