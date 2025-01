Pisatoday.it - Il Dsu Toscana cerca Tutor dell'Accoglienza nelle residenze universitarie

Leggi su Pisatoday.it

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studiopromuove, in collaborazione con la cooperativa Must, un progetto diaggio finalizzato a migliorare l’e il benessere degli studenti alloggiatipropriee all’organizzazione di attività.