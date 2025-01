Ilrestodelcarlino.it - Il derby all’Angelini . Cesenati in terza piazza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è tornata alla vittoria, chiudendo il girone d’andata del campionato di pallavolo di serie B1 femminile con il sorriso di chi riagguanta il terzo posto in classifica: il successo 3-1 nelcon Forlì (25-21, 19-25, 25-21, 25-19) catapulta infatti le bianconere a 24 punti e vale una robustissima iniezione di autostima in vista della seconda parte del torneo. Le avversarie avevano per di più schierato Bacchilega, il colpo di mercato appena annunciato: la centrale in arrivo da Imola (serie A2) è stata impiegata come opposto e ha scompigliato i giochi di Cesena, ma le bianconere hanno risposto con un buon servizio e una prova concreta a muro. La partita. Nel primo set Forlì prova a sgattaiolare via (6-9), ma con Vecchi in battuta Cesena strappa un break significativo (12-9) e mantiene il vantaggio, alimentato dalla fast di Guardigli (16-13), dal muro di Benazzi (19-15) e da Pinali che risolve un’azione particolarmente disordinata (23-19).