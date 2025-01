Genovatoday.it - Il Cus Genova Basket allunga la striscia positiva

Una vittoria e una sconfitta per il CusVolley: successo maschile in Serie B contro Arno Volley, sconfitta femminile in Serie D contro Volleyscrivia. Cade il CusRugby nel derby di Serie B contro il Recco. Vittoria in casa in Serie C per il Cuscontro San Mauro