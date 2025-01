Ilrestodelcarlino.it - Il commissario Curcio oggi in Romagna, sopralluoghi e incontri

Ilalla ricostruzione dopo l’alluvione, Fabrizio, saràinper incontrare i sindaci dei territori alluvionati e compierenelle aree più colpite. Il primo appuntamento è alle 10 in Municipio a Faenza per un confronto con il presidente della Regione, Michele de Pascale, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, e i primi cittadini della provincia. In seguitopartirà per una serie diprima in città a Faenza, in seguito salirà a Modigliana, una delle località più colpite dalle esondazioni e dalle frane. alle 15 sarà a Sant’Agata sul Santerno e in seguito, verso le 16.30, arriverà a Cesena per un avisita ai cantieri sul Pisciatello. In questo toursarà accompagnato dalla sottosegretaria alla Protezione Civile, Manuela Rontini. La giornata si concluderà, secondo il programma, alle 18 nella sede della Provincia di Forlì per un nuovo incontro istituzionale con de Pascale, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, e i primi cittadini della provincia.