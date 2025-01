Modenatoday.it - I piccoli Atleti dell'Accademia Taekwondo Modena protagonisti all'Open Giovani Leoni

Leggi su Modenatoday.it

Buona prestazione per l'all'svoltosi domenica a Padova: i, quasi tutti all' esordio Agonistico, si sono difesi alla grande combattendo con coraggio e determinazione portando a casa 8 medaglieOro per Alesha Napenas che disputa una finale.