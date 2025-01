Davidemaggio.it - I Delitti della Bella di Notte: su Sky un nuovo giallo al quadrato con Lesley Manville

La narrativa contemporanea si conferma terreno fertile per le serie tv, con sempre più titoli tratti da romanzi di successo. L’ultima in ordine di tempo è Idi, ovvero Moonflower Murders, una serie inglese ispirata alle opere di Anthony Horowitz, sequel de IGazza Ladra, pronta al debutto su Sky Investigation questa sera alle 21.30.Sei episodi – due in onda ogni martedì sera – prodotti da BBC Studios e sceneggiati dallo stesso autore, che riproporranno al pubblico Susan Ryeland, un personaggio che non potrà che richiamare alla mente le gesta dell’intramontabile Signora in. Ma in una sorta di racconto metaletterario, o meglio “al”.Idi: trama e strutturaserieSusan non è come lei una scrittrice di gialli, ma ci siamo vicini: di professione fa l’editor e, dopo aver ricevuto un manoscritto incompiuto di Alan Conway (Conleth Hill) su un mistero di Atticus Pund (Timothy McMullan), viene coinvolta in una rete di intrighi e omicidi.