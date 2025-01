Bresciatoday.it - Hikikomori bresciani: la solitudine di una generazione iper-connessa

Leggi su Bresciatoday.it

Una finestra sul mondo, uno spazio per connettersi con chiunque in qualsiasi parte del globo, divertirsi e dare sfogo alla fantasia; ma anche una via di fuga, un filtro di cui diviene sempre più difficile fare a meno. Internet e la vasta gamma di opportunità d'intrattenimento digitale, dai social.