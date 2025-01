Lopinionista.it - Hello! Spank. Il film per la prima volta nelle sale italiane

Dal 13 al 16 febbraio arriverà per la. Il. Le Pene D’Amore didel 1982, ildedicato al divertentissimo personaggio protagonista di una delle serie animate più seguite e amate in Italia. Il, targato Yamato Video, è il primo appuntamento dell’anno per la Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios.Tratto dal manga creato da Shun’ichi Yukimuro e Shizue Takanashi,è diventato una serie tv anime prodotta da TMS, con un totale di ben 63 episodi cui ha fatto seguito undi 95 minuti, Le Pene D’Amore di, prodotto nel 1982. L’evento al cinema dal 13 al 16 febbraio è pensato come una reunion di tutti i fan della serie in occasione di San Valentino e trasporterà tutti gli spettatori in un viaggio attraverso una commovente storia di amicizia, d’amore e di crescita dove l’irresistibile simpatia e la generosità del cane a due zampe più buffo del mondo contagiano i protagonisti e incantano grandi e piccini.