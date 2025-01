Agi.it - Guerini: "Rafforzare l'offerta riformista dentro il Pd utile al centrosinistra"

Leggi su Agi.it

AGI - L'obiettivo dei centristi del Pd è doppio, come i due appuntamenti che hanno animato il fine settimana dem, quello dei riformisti a Orvieto e quello dei cattolici a Milano. Riequilibrare l'asse del Partito Democratico, considerato oggi troppo a sinistra, per i primi. Immaginare un soggetto fuori dal Partito Democratico che parli all'elettorato moderato e cattolico, per i secondi. Questo a voler sintetizzare. In realtà le posizioni in campo sono molto più frastagliate. Lo dimostrano le parole di un esponentedi alto grado come Lorenzo, deputato e figura di riferimento della minoranza dem. Intervistato dall'AGI,invita ad evitare "il ritorno a vecchie idee su supposte divisioni dei compiti, perché un Pd che rinunci e lasci ad altri il compito di rappresentare pezzi della società italiana non sarebbe più il Pd".