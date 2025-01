Ilrestodelcarlino.it - Guatteri presenta ’Casino Conolly’

C’è il libro "Casino Conolly" protagonista oggi alle 18 dellazione alla Libreria Coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, in centro a Reggio. L’autrice Mariangela(foto) dialoga con Renagli Degli Esposti. Casino Conolly è un’architettura di architetture. Il titolo di ogni capitolo ("Villino Svizzero", "Sezione Lombroso", "Colonia Scuola Marro". come del resto "Casino Conolly") si riferisce ad alcuni degli edifici dell’ex area manicomiale di Reggio Emilia, una sorta di città nella città la cui origine risale alla seconda metà del XII secolo. Non è però un libro che documenta la storia dell’ex complesso manicomiale. Mariangelariesce a recuperare il rapporto tra libertà e coazione che quel luogo ha rapto.