Quotidiano.net - Grande Fratello, rientrano sei concorrenti: chi sono, plebiscito per Helena Prestes

Seial. Puntata particolare del, quella in onda lunedì 20 gennaio. Una puntata nella quale il pubblico ha deciso di ripescare sei. E ovviamente quella a gioire di più è stata.”Ilchiede a voi, pubblico a casa, se avete voglia di rimettere in gioco alcuni. Siete solo voi, pubblico, a decidere con il televoto se dare loro un’altra possibilità. Solo se questo avverrà, attraverso un nuovo televoto potrete scegliere chi far rientrare alprevisti anche bonus e vantaggi per icheancora nella Casa” ha spiegato il conduttore Alfonso Signorini. Tutti gli ex, tranne Yulia Naomi Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente, hanno accettato la possibilità di rientrare.