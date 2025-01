Graduatorie ATA 24 mesi la CIAD sarà requisito di accesso nel 2025?

Leggi su Orizzontescuola.it

Ogni anno in primavera si aggiornano leATA 24, cui accede il personale che abbia maturato almeno un'anzianità di servizio di due anni o 23e 16 giorni. Con il CCNL 2019/21 la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale () è diventatadialleATA. Lo scorso anno per gli ingressi in prima fascia non era richiesta,così anche nel?L'articoloATA 24, ladinel? .