Brindisireport.it - Giuseppe Roma: “Il Brindisi non arretra, lotteremo fino alla fine per la salvezza"

Leggi su Brindisireport.it

- La sconfitta di ieri contro la Real Acerrana, maturata in modo inaspettato nei minuti finali, segna un momento difficile per ilFC. Una partita che sembrava destinata a concludersi con una vittoria, grazie al vantaggio di 2-1 mantenutoal 90’, si è trasformata in una.