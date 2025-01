Giuseppe Morandini vicepresidente vicario dell’Acri

Leggi su Ildenaro.it

Nella sua riunione odierna, il Consiglio di Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) ha nominato, presidente di Fondazione Friuli,dell’Associazione. Si tratta di un riconoscimento del suo impegno profuso in questi anni: dal 2019 ècon delega ai rapporti istituzionali.La nomina è conseguente alla revisione dello statuto deliberata dall’assemblea straordinaria dell’Associazione il 14 novembre 2024 e approvata dalla Prefettura di Roma, che ha introdotto la figura del, chiamato a svolgere le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.I prossimi appuntamenti in programma dell’Associazione sono: l’assemblea nel mese di aprile e il congresso nazionale, che si terrà a Gorizia il 12 e il 13 giugno.