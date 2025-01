Unlimitednews.it - Giovanni Allevi in concerto il 20 giugno alle Terme di Caracalla

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) –, compositore, direttore d’orchestra, scrittore e filosofo del pianoforte di fama mondiale, è celebrato per la sua capacità di intrecciare tecnica virtuosistica, ispirazione filosofica e una profonda sensibilità umana. Dopo la lunga lontananza dal palcoscenico a causa di una grave malattia, è tornato a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri con un tour internazionale di pianoforte solo, interamente andato sold out in prevendita fino alla primavera del 2025. Per festeggiare questa attesa rinascita,tornerà nell’estate 2025 con quattro speciali concerti-evento accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana: “– Special Events – Summer MMXXV”. Il 20saràdidi Roma,organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.