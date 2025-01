Vicenzatoday.it - Giorno della Memoria a Vicenza: il programma

Leggi su Vicenzatoday.it

La città disi prepara a commemorare il, una ricorrenza istituita per non dimenticare le vittime dell’Olocausto e per riflettere sui valori di libertà, dignità umana e giustizia. Il riccodi eventi proposto per quest’anno offre un’opportunità per.