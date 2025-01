Calciomercato.it - Genoa, sfuma il colpo Narey: UFFICIALE la firma coi sauditi dell’Al Ula

Leggi su Calciomercato.it

Il mercato del Grifone deve registrare l’esito negativo nella trattativa per l’esterno destro tedesco che cambia club ma resta in Arabia SauditaIlè alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e cercare di ottenere una salvezza tranquilla.Khaledall’Al Ula – Calciomercato.itLa squadra di Patrick Vieira è soprattutto alla ricerca di un esterno offensivo e in tale ottica sono tante le piste seguite dai rossoblu. Si va da Matias Soulé della Roma a Cyril Ngonge del Napoli passando per le strade che portano all’estero come Mike Tresor del Burnley e Kamaldeen Sulemana del Southampton. C’è un nome che, però, va depennato dalla lista del Grifone. E’ quello di Khaled: i rossoblu sono da tempo sulle traccea destra tedesca di origini togolesi classe 1994.