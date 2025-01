Calcionews24.com - Garnacho Napoli: spunta un incontro con il Manchester United per l’argentino! Le ultimissime

Leggi su Calcionews24.com

in corso con ilper il giovane argentino! Ledi calciomercato Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, ilsi starebbe muovendo in anticipo sulle tante concorrenti per Alejandro, giocatore dele accostato da diverse settimane, ad esempio, anche alla Juventus. I partenopei, dopo la cessione della stella Kvaratskhelia che .