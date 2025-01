Riminitoday.it - Futuro del Pd, Sadegholvaad: "No a un partito dei cattolici, servono posizioni moderate"

"Sono d'accordo che non serva al centrosinistra e in generale al Paese un 'dei'" mentre serve "un pensiero moderato e non conservatore, pur con le enormi difficoltà di un dibattito che in tutto il mondo sta premiandoestreme". Jamil, sindaco di Rimini.