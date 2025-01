Ilgiorno.it - Furgone usato come ariete per sfondare la vetrina: rubata la cassaforte del supermercato Gulliver di Giussago

(Pavia) – Dopo la spaccata, la fuga è stata intercettata dai carabinieri, che hanno recuperato la refurtiva. Era passata da circa mezz'ora la mezzanotte quando ignoti malviventi sono entrati in azione a, ai danni deldi via Lanzoni. Con unhanno sfondato l'ingresso e, una volta entrati, hanno sradicato una piccola, caricandola sullo stesso. Il Fiat Doblò, risultato poi rubato, è stato intercettato dai carabinieri sulla ex Statale 35 dei Giovi, a Borgarello. Dopo un breve inseguimento, il conducente ha preferito abbandonare ile proseguire la fuga a piedi per i campi. Probabilmente dei complici erano nelle vicinanze su un altro mezzo “pulito”, proprio per non essere intercettati dalle forze dell'ordine.