Fubal, al comando c'è il primo sorpasso

I VINCITORI. Su 1.235 pronostici per Atalanta-Napoli, in 825 hanno pensato a una vittoria, in 263 al pari e 147 a un ko. Solo sei giocatori hanno indovinato il risultato esatto. E Nicola Quagliati è il nuovo leader.