Europa.today.it - Francesco Schettino ha chiesto la semilibertà

Leggi su Europa.today.it

, ex comandante della Costa Concordia, hadi poter usufruire del regime di. Era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, nel 2017, per il naufragio della nave da crociera avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, proprio davanti.