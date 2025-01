Ilgiornaleditalia.it - 'ForeverYoung: riscoprire la giovinezza', domani al LinkCampus il primo TEDx

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Atteso il confronto tra esperti di scienza tecnologia cultura e social media Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - Ripensare la longevità non solo come un traguardo legato all'età, ma come uno stato mentale e uno stile di vita. Nasce da qui 'la', tema della pr