‘ForeverYoung | riscoprire la giovinezza’ domani al LinkCampus il primo TEDx

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ripensare la longevità non solo come un traguardo legato all'età, ma come uno stato mentale e uno stile di vita. Nasce da qui 'ForeverYoung:la giovinezza', tema della prima edizione di 'University'. L'evento – promosso da Università degli Studi Link e organizzato in collaborazione con Scai Comunicazione e Rome Future Week – .L'articololaalilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”