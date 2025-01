Fanpage.it - Fiumicino, il più grande impianto fotovoltaico in un aeroporto europeo: energia pari al consumo di 30mila case

La Solar Farm diè il piùsolare in un, conaldio al pieno di un milione di automobili. Consentirà di ridurre di 11mila tonnellate le emissioni di anidride carbonica, in linea con l’obiettivo Net Zero Carbon previsto entro il 2030.