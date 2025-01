.com - Firenze, novità a Pitti Bimbo: due giorni di fiera e apertura a lifestyle

Leggi su .com

170 marchi (65% esteri), sarà una vera e propria prima edizione che non si ferma al fashion ma si allarga a, beauty, calzature, accessori, gioielli, editoria e, da questa edizione, anche cibo. Per questa edizione speciale alcuni brand porteranno in Fortezza capi e accessori creati in esclusiva per100L'articolo: duediproviene daPost.