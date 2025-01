Lanotiziagiornale.it - Ferrovie in tilt, tra ritardi e lucchetti ma Salvini insiste sul complotto

Matteoha dichiarato che riferirà in Parlamento sugli «episodi sconcertanti» che, secondo lui, minaccerebbero la rete ferroviaria italiana. Ma quali sarebbero questi fantomatici sabotaggi? Un lucchetto da bicicletta abbandonato su un cavo elettrico e un tentativo di forzare una cabina elettrica: due episodi che hanno già il sapore di un copione mal scritto, una sceneggiatura mal scritta per un filmetto poliziesco di serie b. A Montagnana, in provincia di Padova, un tecnico di RFI ha segnalato il ritrovamento di un lucchetto appeso ai cavi del binario 2. Secondo le dichiarazioni ufficiali, l’oggetto avrebbe potuto causare danni se fosse entrato in contatto con un treno. La polizia ferroviaria è stata allertata e ha avviato un’indagine. A Roma, invece, presso la stazione Aurelia, è stato rilevato un tentativo di effrazione ai danni di una cabina elettrica, ma senza successo.