Fatture false e riciclaggio nel settore calzaturiero e della pelletteria: sequestro milionario fra Pisa e la Campania

– Frode fiscale conper operazioni inesistenti, smascherato dalla Guardia di Finanza un complesso meccanismo neldelle calzature efra la, la provincia die la Cina. I finanzieri dei comandi provinciali die Napoli hanno eseguito, su delegaProcuraRepubblica di Napoli, sezione III, criminalità economica, un decreto dipreventivo emesso dal Gip del tribunale di Napoli, volto alla confisca – diretta e per equivalente – di profitti illeciti, quantificati in complessivi 127.122.231,64, proventi derivanti da un articolato e complesso sistema di frode fiscale. Il provvedimento diè stato emesso dall’autorità giudiziaria partenopea nei confronti di 51 società presenti sul territorio nazionale e di 54 persone fisiche, sottoposte ad indagini preliminari, gravemente indiziate di numerose violazioni finanziarie generatrici di un illecito risparmio di imposta pari ad oltre 46 milioni di euro, nel periodo dal 2019 al 2021, nonché indiziate per aver consumato, fino al 2024, condotte died auto-, per oltre 81 milioni di euro.