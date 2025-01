Salernotoday.it - Fastidio al ginocchio e necessità di riposo: la Salernitana è in ansia per Cerri

Leggi su Salernotoday.it

Albertonon alza bandiera bianca: non è nel suo stile di lottatore d'area di rigore e non può permetterselo la, in questo delicato momento del suo campionato. Comincia, però, una settimana di sospiri, gestione e soprattutto prudenza, tanta prudenza. Lo consiglia l'esito della.