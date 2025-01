Riminitoday.it - Ex nuova questura, si demoliscono le fondamenta. "A febbraio le autorizzazioni per avviare i cantieri"

Leggi su Riminitoday.it

Per lesi andrà un po’ oltre all’obiettivo iniziale, che era fissato entro fine anno. Ora il nuovo aggiornamento è per fine. Ma nel frattempo la partita per rigenerare l’area dell’exva avanti. A confermarlo è Marco Da Dalto, responsabile del progetto Rimini.