Fanpage.it - Evra: “Alla Juve vidi un giocatore piangere in aereo”. Tevez gli fece fare una figuraccia con Allegri

Leggi su Fanpage.it

Patriceha voluto svelare un divertente aneddoto inedito del suo periodo con lantus. Non in campo o in spogliatoio ma durante un viaggio aereo della squadra, in cui ha coinvolto nel racconto l'ex compagno di club Carlose l'ex mister Max. E un "misterioso"di cui non ha voluto rivelare il nome.