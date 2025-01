Agi.it - Esplosione per una fuga di gas, crolla una palazzina di tre piani a Catania. Ci sono feriti gravi

Leggi su Agi.it

AGI - Unadi treta a. Ne danno notizia i vigili del fuoco, che stanno intervenendo per unadi gas dalla rete cittadina nel quartiere di san Giovanni Galermo, dove si è verificata un'. "Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Sul posto visquadre di ricerca e soccorso e cinofili", affermano i vigili del fuoco. La strada di Via Galermo, a, dove si è verificata l', era già interdetta al traffico veicolare e stavano operando anche due squadre dell'azienda del gas per ricercare l'origine della perdita. Il boato si è sentito a grande distanza. "Le notizieancora molto frammentarie. Non abbiamo notizie di morti, ma di, sarebbero sette, alcuni; due deinostri dipendenti dell'azienda gas che stavano lavorando sul posto, ma non".