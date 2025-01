Agrigentonotizie.it - Emergenza idrica, parcheggi e gestione dei rifiuti: Il Cartello sociale incontra il prefetto Caccamo

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ilhato ilSalvatoreper parlare di numeri aspetti ritenuti fondamentali per il benessere della collettività agrigentina. Messe in luce questioni fondamentali per il futuro del territorio come, trasporti, viabilità,, decoro.