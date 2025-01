Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: il punto. Tamagnini: "Grande Castelnuovo. Non era facile battere il Perignano»

E’ stato un bel confronto, tirato e combattuto fino all’ultimo, quello fra Fratres. Ma, alla fine, i gialloblu dell’allenatore Walter Vangioni hanno prevalso di misura sulla compagine guidata da tre domeniche dall’"ex" Pacifico Fanani. Decisivo il gol, nel primo tempo, di Gianluca Camaiani, giunto, così, al quarto centro stagionale in campionato, che ha colto al meglio un errore della difesa avversaria. Una curiosità: in panchina, nel, a disposizione, c’era Tommaso Fanani, difensore, classe 2006, figlio del trainer rossoblu. "E’ stato un pomeriggio intenso – commenta il vice presidente Roberto–, con due squadre che si sono confrontate a viso aperto e fino all’ultimo il risultato poteva cambiare da un momento all’altro. Non è statoper noi venire a capo di un forte, ben disposto in campo da Fanani; ma, alla fine, penso che ci siamo meritati questi tre punti preziosi che ci permettono di rafforzare il secondo posto.