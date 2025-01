Romatoday.it - Dramma della solitudine a Roma: due sorelle trovate morte in casa

Leggi su Romatoday.it

. Due, Angela e Amelia Gammieri, rispettivamente di 93 e 87 anni, sono statein. La scoperta è avvenuta poco prima delle 10 di oggi, martedì 21 gennaio, in via dei Dardanelli, zona Prati. Secondo quanto appreso, i vicini non avevano notizie di.