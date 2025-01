Iltempo.it - Doran Eccel una stella che brilla! La regole delle 3M

Il nuovo libro di, "La regola3 M", ha già ottenuto riconoscimenti in Italia da svariate riviste di rilievo, affermandosi come un'opera fondamentale per coloro che desiderano esplorare e applicare concetti di crescita personale nel contesto imprenditoriale. Scritto da Donato Lecce, il libro rappresenta un efficace connubio tra arte e imprenditorialità, offrendo ai lettori spunti di riflessione e strumenti pratici per il successo. L'Artista e l'Imprenditoreè un giovane imprenditore italiano che gestisce aziende internazionali specializzate nei servizi per le aziende. Questo aspetto imprenditoriale è affiancato da una forte inclinazione artistica, che lo porta a utilizzare la creatività come mezzo per comunicare messaggi essenziali. A soli 26 anni,ha preso in mano la sua azienda e ha iniziato a realizzare i sogni accumulati nel tempo.