Brindisireport.it - Dema, trattativa per la cessione: "Interesse anche all'acquisto di Dar"

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Oggi si è tenuto un incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per discutere l'avanzamento della vertenza del Gruppo, presente a Brindisi con uno stabilimentoe un Dar (ex Gse). All'incontro erano presenti, oltre ai rappresentanti delle.