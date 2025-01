Oasport.it - De Minaur sogna l’impresa: “Sinner è straordinario, ma si parte dallo 0-0 e può succedere di tutto”

Alex Deha raggiunto l’obiettivo principale del suo Australian Open 2025, approdando per la prima volta in carriera ai quarti di finale nello Slam di casa e facendo valere il suo status di testa di serie numero 8 del seeding. Al prossimo turno il 25enne aussie dovrà vedersela con il numero 1 al mondo Jannik, che si è imposto in tutti e nove gli scontri diretti ufficiali concedendo appena un set.“La cosa bella del tennis è che una volta entrati in campo si0-0. Giorno nuovo, nuova partita, e puòdi. Lo sport è imprevedibile. E questo è l’atteggiamento con cui affronterò questo match, non vedo l’ora. Tra l’altro sarà anche il primo incontro del torneo in cui non partirò da favorito e non avrò tutta la pressione addosso”, ha dichiarato ieri Dein conferenza stampa dopo il successo 3-0 su Alex Michelsen.