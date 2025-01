Ilfattoquotidiano.it - Ddl sicurezza, riunione a Chigi: il governo vuole accelerare. La Lega insiste perché non ci siano modifiche

Unadi maggioranza ea Palazzopersul ddl. E’ stata convocata stamattina dal sottosegretario Alfredo Mantovano coi ministri della Giustizia Carlo Nordio, degli Interni Matteo Piantedosi, dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il sottosegretario, Nicola Molteni, i presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, Alberto Balboni e Giulia Bongiorno e il capogruppo di FI Maurizio Gasparri.Alla fine dell’incontro si è deciso di andare avanti con il provvedimento che laha definito una priorità ed è molto probabile che verrà convocata al più presto una capigruppo per indicare una data fissa per portare subito il testo in Aula. L’ipotesi è quella di presentare direttamente in Aula le, limitandole al minimo e “senza snaturare in alcun modo il ddl”.