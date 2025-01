Ferraratoday.it - Dall’ok di Montezemolo al sequestro: il sogno sfumato del circuito per la Ferrari - FOTO

Leggi su Ferraratoday.it

Chiudete gli occhi e immaginatevi Lewis Hamilton, smartphone in mano, che immortala piazza Savonarola dal balcone di una delle torri del Castello estense. Utopia? Oggi sì, ma c’è stato un tempo a Ferrara, in cui ildi vedere un pilota di Formula 1 in città lo si è accarezzato per davvero. E.