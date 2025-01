Dall’aviaria oggi il maggior rischio pandemico Priorità numero uno per l’Hera

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Per noi l'influenza aviaria è launo. E' ile di future pandemie". Parola di Laurent Muschel, direttore generale dell'Hera, l'Agenzia europea per le emergenze infettive,a Roma per gli 'Hera info days', giornate dedicate a illustrare agli addetti ai lavori, nei diversi Stati membri, l'attività della Health Emergency .