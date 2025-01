Ternitoday.it - Da Latina a Terni con 70 grammi di cocaina e 1.200 euro in macchina: arrestato 23enne

Leggi su Ternitoday.it

Dacon diversidigià suddivisi in dosi e oltre millein contanti in. Per questo, è statonel pomeriggio di sabato dai carabinieri undi origini albanesi, senza fissa dimora in Italia e incensurato. Durante un controllo nella zona.